Петржела: «Дзюба сам закрыл себе дорогу в сборную России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Артем Дзюба не попал бы в состав сборной России в случае ее участия в ЧМ-2022.

«Думаю, если бы сборная России попала на чемпионат мира-2022, Карпин не вызвал бы Дзюбу.

Во-первых, Артем почти не играл в Турции, сейчас он без клуба.

Во-вторых, Дзюба сам закрыл себе дорогу в сборную – он несколько раз отказался приезжать на сборы.

Не думаю, что Карпину в принципе нужен нападающий типа Дзюбы, Валерий пытается играть в другой футбол.

Мне кажется, он бы вызвал более молодого и скоростного форварда вместо Дзюбы», – сказал Петржела.

Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.

Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.

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