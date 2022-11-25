Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Петржела: «Дзюба сам закрыл себе дорогу в сборную России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Артем Дзюба не попал бы в состав сборной России в случае ее участия в ЧМ-2022.

    «Думаю, если бы сборная России попала на чемпионат мира-2022, Карпин не вызвал бы Дзюбу.

    Во-первых, Артем почти не играл в Турции, сейчас он без клуба.

    Во-вторых, Дзюба сам закрыл себе дорогу в сборную – он несколько раз отказался приезжать на сборы.

    Не думаю, что Карпину в принципе нужен нападающий типа Дзюбы, Валерий пытается играть в другой футбол.

    Мне кажется, он бы вызвал более молодого и скоростного форварда вместо Дзюбы», – сказал Петржела.

    • Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Витсель – журналисту: «Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените» 16
    Витсель назвал лучшего российского игрока «Зенита», с которым он играл 3
    Президент «Оренбурга»: «Дзюба и Роналду? Таких не берем» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11