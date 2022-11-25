Петржела: «Дзюба сам закрыл себе дорогу в сборную России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Артем Дзюба не попал бы в состав сборной России в случае ее участия в ЧМ-2022.
«Думаю, если бы сборная России попала на чемпионат мира-2022, Карпин не вызвал бы Дзюбу.
Во-первых, Артем почти не играл в Турции, сейчас он без клуба.
Во-вторых, Дзюба сам закрыл себе дорогу в сборную – он несколько раз отказался приезжать на сборы.
Не думаю, что Карпину в принципе нужен нападающий типа Дзюбы, Валерий пытается играть в другой футбол.
Мне кажется, он бы вызвал более молодого и скоростного форварда вместо Дзюбы», – сказал Петржела.
- Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
- Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.
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Источник: «РБ Спорт»