Ловчев – о голе Роналду: «Нужно было всех повеселить. Пенальти там не было»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией.

«Нужно было повеселить всех и вся, вот и дали такой пенальти. Если бы в студии (канала «Матч ТВ») сидели сейчас поигравшие в футбол эксперты, они сказали бы, что пенальти там не было», – сказал Ловчев.

Пенальти заработал и реализовал Криштиану Роналду.

Роналду стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.

Его заменили во 2-м тайме.

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