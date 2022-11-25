Ловчев – о голе Роналду: «Нужно было всех повеселить. Пенальти там не было»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией.
«Нужно было повеселить всех и вся, вот и дали такой пенальти. Если бы в студии (канала «Матч ТВ») сидели сейчас поигравшие в футбол эксперты, они сказали бы, что пенальти там не было», – сказал Ловчев.
- Пенальти заработал и реализовал Криштиану Роналду.
- Роналду стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
- Его заменили во 2-м тайме.
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Источник: «Матч ТВ»