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    Ловчев – о голе Роналду: «Нужно было всех повеселить. Пенальти там не было»

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией.

    «Нужно было повеселить всех и вся, вот и дали такой пенальти. Если бы в студии (канала «Матч ТВ») сидели сейчас поигравшие в футбол эксперты, они сказали бы, что пенальти там не было», – сказал Ловчев.

    • Пенальти заработал и реализовал Криштиану Роналду.
    • Роналду стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
    • Его заменили во 2-м тайме.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51423

      MaxRnD 27 минут назад

      Веселить (тащить за уши) таким образом можно где-нибудь в медвежьих углах во внутренних чемпионатах и то с оглядкой, а на таком уровне очередной раз подтвердить, что законы (правила) написаны для бедных и слабых - это жесточайший зашквар.

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