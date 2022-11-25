Зырянов: «Советник гендиректора «Зенита» – свадебный генерал. В 70 лет неплохо на такой должности оказаться, но не в 45!»

Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов объяснил, почему отказался занимать пост советника генерального директора «Зенита».

— В какой момент поняли, что надо из Питера уезжать — если хотите чего-то достичь в качестве тренера?

— Когда в июне 2022-го подошел к концу контракт с «Зенитом» и мне предложили должность в аппарате генерального директора — советником по молодежному футболу.

Знакомые даже из зенитовской структуры говорили: «Нужно работать тренером! Еще посидишь год, два — и все. Про тебя не вспомнят. Да и сам не захочешь».

— Трезво, кстати.

— Может, это и повлияло! Я уже ждал предложения. Не было бы от «Черноморца» — принял бы какое-то другое...

— Мы догадываемся, что такое работа советника. Сидишь дома. Заглядываешь на футбол. Может, изредка позвонят, что-то спросят. А зарплата капает.

— Так и есть. Когда разговаривал с Погореловым, уточнил: «Кабинет-то будет?» «Нет, — отвечает. — У вас, Константин Георгиевич, абстрактное место работы». Я не удержался, воскликнул: «Гениально, Максим Александрович. Гениально! Всю жизнь стремился к такой должности».

— Что про обязанности говорилось?

— Сформулировали так: «Вы должны посещать игры «Зенита-2» и молодежной команды, анализировать, собирать информацию. Следить за футболистами, которые находятся в аренде...»

— Не понравилась вам должность?

— Должность отличная. Свадебный генерал. Ничего не решающий. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!

В октябре советником гендиректора «Зенита» стал Владислав Радимов.

Зырянов тренирует «Черноморец».

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