Гана – 1-я африканская сборная, забившая на ЧМ-2022

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Сборная Ганы стала первой африканской командой, забившей на чемпионате мира в Катаре.
Всего в турнире участвуют пять представителей Африки. Их результаты:
- Сенегал – Нидерланды – 0:2;
- Дания – Тунис – 0:0;
- Марокко – Хорватия – 0:0;
- Швейцария – Камерун – 1:0;
- Португалия – Гана – 3:2.
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Источник: Squawka