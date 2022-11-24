Гана – 1-я африканская сборная, забившая на ЧМ-2022

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Сборная Ганы стала первой африканской командой, забившей на чемпионате мира в Катаре.

Всего в турнире участвуют пять представителей Африки. Их результаты:

Сенегал – Нидерланды – 0:2;

Дания – Тунис – 0:0;

Марокко – Хорватия – 0:0;

Швейцария – Камерун – 1:0;

Португалия – Гана – 3:2.

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