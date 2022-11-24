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    Гана – 1-я африканская сборная, забившая на ЧМ-2022

    Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Сборная Ганы стала первой африканской командой, забившей на чемпионате мира в Катаре.

    Всего в турнире участвуют пять представителей Африки. Их результаты:

    • Сенегал – Нидерланды – 0:2;
    • Дания – Тунис – 0:0;
    • Марокко – Хорватия – 0:0;
    • Швейцария – Камерун – 1:0;
    • Португалия – Гана – 3:2.

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    Источник: Squawka

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6314

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Сборную Франции забыли. Бггг! А гана молодцы . четко реализовывали немногочисленные моменты . единственное иногда играли грубовато. Но все равно зачет

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