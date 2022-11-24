Эмболо, родившийся в Камеруне, забил за Швейцарию в ворота Камеруна на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии побеждает Камерун в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (1:0, второй тайм).

В начале второго тайма Швейцария вышла вперед благодаря голу Бреля Эмболо, который родился в Камеруне.

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