Чернов может пропустить матч с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов травмировался в кубковом матче против «Крыльев Советов» (1:2). Его участие в ближайшей встрече против «Зенита» под вопросом.
«До пятницы включительно Никита пройдeт обследование. После этого медицинский штаб доложит главному тренеру о положении дел, и тот будет принимать решение», – рассказал агент игрока Вадим Шпинeв.
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября.
- Чернов забил «Крыльям Советов».
- На 66-й минуте матча в Самаре Чернова заменили из-за травмы. После этого «Спартак» дважды пропустил.
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Источник: Metaratings