Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чернов может пропустить матч с «Зенитом»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов травмировался в кубковом матче против «Крыльев Советов» (1:2). Его участие в ближайшей встрече против «Зенита» под вопросом.

    «До пятницы включительно Никита пройдeт обследование. После этого медицинский штаб доложит главному тренеру о положении дел, и тот будет принимать решение», – рассказал агент игрока Вадим Шпинeв.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября.
    • Чернов забил «Крыльям Советов».
    • На 66-й минуте матча в Самаре Чернова заменили из-за травмы. После этого «Спартак» дважды пропустил.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Плохому танцору сами знаете что мешает». Пиняев – после победы над «Спартаком»
    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» 6
    Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений 60
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11