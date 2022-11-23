Ари – о ЧМ-2022 в Катаре: «В России было лучше!»

Экс-нападающий «Краснодара» Ари сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«Я действительно не знаю всех подробностей, но считаю, что это из-за страны, в которой своя культура. За организацию отвечает ФИФА, она выбирает страну и не проверяет все это перед турниром. Крупнейший чемпионат мира не может ограничиваться! Это шоу сопровождает мир.

Так что, на мой взгляд, если сравнивать организацию чемпионата мира в Катаре и России, то в России было лучше! Россия – большая страна, очень организованная и красивая.

Она очень похожа на Бразилию во многих либеральных вещах. Как в России, так и в Бразилии очень много красивых мест для посещения, а в середине года очень жарко! Очень красивые люди, много вариантов еды!

Те, кто не знал Россию до мундиаля, но приехал на турнир, очень хорошо отзываются о стране», – сказал Ари.

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