Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Игра понравилась». Гогниев – после поражения от «Пари НН»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Пари НН» в пятом туре группового этапа Кубка России. Химчане уступили в серии пенальти.

    «Игра понравилась, хочется поблагодарить людей, которые следят за стадионом. Хорошее, качественное поле. Сегодня мы показывали конструктивную игру на протяжении 90 минут. От этого рисунка надо исходить, и нужно добавлять во многих компонентах.

    По игре были моменты, выходы один на один были. Поблагодарил ребят поблагодарил, у нас осталась одна игра на кубок, очень тяжело мотивацию находить. Шансов на выход из группы нет. Мы будем двигаться, мы спортсмены, профессионалы. 27 числа будем также выходить и хотеть выигрывать, как и любую другую игру», – сказал тренер.

    • «Химки» досрочно вылетели из турнира.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Глушаков: «Химки» не выплатили все долги. Знаю, что такое есть во многих клубах»
    Кубок России. «Химки» проиграли «Пари НН» и досрочно заняли последнее место в группе 2
    «Химки» – «Пари НН»: стартовые составы на матч Кубка России
    Источник: официальный сайт «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11