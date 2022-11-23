«Игра понравилась». Гогниев – после поражения от «Пари НН»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Пари НН» в пятом туре группового этапа Кубка России. Химчане уступили в серии пенальти.

«Игра понравилась, хочется поблагодарить людей, которые следят за стадионом. Хорошее, качественное поле. Сегодня мы показывали конструктивную игру на протяжении 90 минут. От этого рисунка надо исходить, и нужно добавлять во многих компонентах.

По игре были моменты, выходы один на один были. Поблагодарил ребят поблагодарил, у нас осталась одна игра на кубок, очень тяжело мотивацию находить. Шансов на выход из группы нет. Мы будем двигаться, мы спортсмены, профессионалы. 27 числа будем также выходить и хотеть выигрывать, как и любую другую игру», – сказал тренер.

«Химки» досрочно вылетели из турнира.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира