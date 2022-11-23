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    «Нам нужны игроки, которые могут бегать». Компани не взял бы Роналду в «Бернли»

    Главный тренер «Бернли» Венсан Компани ответил, заинтересован ли он в экс-форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Нам нужны игроки, которые могут бегать», – сказал бельгиец.

    • Накануне «МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.
    • Португалец отказался от 17 миллионов фунтов компенсации.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 1 ассист в 16 матчах.

    Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

    В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях

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    Источник: The Independent

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