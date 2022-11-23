«Нам нужны игроки, которые могут бегать». Компани не взял бы Роналду в «Бернли»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани ответил, заинтересован ли он в экс-форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Нам нужны игроки, которые могут бегать», – сказал бельгиец.

Накануне «МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.

Португалец отказался от 17 миллионов фунтов компенсации.

В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 1 ассист в 16 матчах.

Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира