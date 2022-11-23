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    Тихонов назвал позицию, требующую усиления в «Спартаке»

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что московская команда нуждается в усилении центра обороны.

    – Нужно ли усиление «Спартаку», ведь ко второй части чемпионата вернутся Мозес, Мартинс и Бальде?

    – Сто процентов нужен еще хороший центральный защитник.

    Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо приобретать новых футболистов.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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