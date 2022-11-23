Тихонов назвал позицию, требующую усиления в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что московская команда нуждается в усилении центра обороны.

– Нужно ли усиление «Спартаку», ведь ко второй части чемпионата вернутся Мозес, Мартинс и Бальде?

– Сто процентов нужен еще хороший центральный защитник.

Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо приобретать новых футболистов.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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