«Спартак» ищет опорника в Африке и Латинской Америке. У Абаскаля есть личное пожелание

Скауты «Спартака» ведут поиски игрока на позицию опорного полузащитника на африканском и латиноамериканском рынках, сообщает Metaratings.

Главный тренер команды Гильермо Абаскаль высказал пожелание, чтобы одним из сильных качеств потенциального новичка была игра в отборе.

У клуба нет строгих финансовых рамок по стоимости нового футболиста. «Спартак» рассматривает как дорогих опорников, так и игроков с меньшей трансферной стоимостью.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Абаскаль принял команду летом.

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