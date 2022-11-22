«Спартак» ищет опорника в Африке и Латинской Америке. У Абаскаля есть личное пожелание

Скауты «Спартака» ведут поиски игрока на позицию опорного полузащитника на африканском и латиноамериканском рынках, сообщает Metaratings.
Главный тренер команды Гильермо Абаскаль высказал пожелание, чтобы одним из сильных качеств потенциального новичка была игра в отборе.
У клуба нет строгих финансовых рамок по стоимости нового футболиста. «Спартак» рассматривает как дорогих опорников, так и игроков с меньшей трансферной стоимостью.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Абаскаль принял команду летом.
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Источник: Metaratings