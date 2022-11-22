Только один игрок забивал за Англию на ЧМ в более молодом возрасте, чем Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил Ирану в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (6:2).

Беллингем поразил ворота в возрасте 19 лет и 145 дней. В более молодом возрасте за Англию на ЧМ забивал только Майкл Оуэн (18 лет).

Беллингем играет за «Боруссию» Д.

Его хотят подписать клубы АПЛ.

В следующем туре Англия сыграет с США.

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