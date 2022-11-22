Экс-судья Вилков: «Я против капитанских повязок в поддержку ЛГБТ. У футболистов и так достаточно понтов»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал запрет ФИФА в адрес Гарри Кейна носить на матчах капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Сам я, конечно, против всей этой пропаганды ЛГБТ и всего остального. Люди приходят на стадион смотреть на футбол, а не смотреть на какие-то разноцветные штуки на рукавах футболистов. У них и так достаточно понтов – то прически, то бутсы», – сказал Вилков.

Кейн на матч ЧМ-2022 против Ирана (1:1) вышел с повязкой с надписью «Нет дискриминации».

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