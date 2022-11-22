Только один клуб РПЛ отправил своих игроков на 6 последних ЧМ

Странно что в эту хваленную бразильскую сборную не вызвали Клаудинио Бариоса и Вендела
От «Зенита» на чемпионате мира-2022 выступит хорват Деян Ловрен.
Таким образом, от «Зенита» были игроки на всех шести последних чемпионатах мира. Такого достижения нет ни у какого иного российского клуба.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Ловрен вернется в команду в январе.
- Хорватия стартует на ЧМ-2022 завтра, 23 ноября, матчем против Марокко.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира