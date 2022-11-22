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    Только один клуб РПЛ отправил своих игроков на 6 последних ЧМ

    От «Зенита» на чемпионате мира-2022 выступит хорват Деян Ловрен.

    Таким образом, от «Зенита» были игроки на всех шести последних чемпионатах мира. Такого достижения нет ни у какого иного российского клуба.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Ловрен вернется в команду в январе.
    • Хорватия стартует на ЧМ-2022 завтра, 23 ноября, матчем против Марокко.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +135

      SuperPav11 1 час назад

      Странно что в эту хваленную бразильскую сборную не вызвали Клаудинио Бариоса и Вендела

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