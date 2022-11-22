Только один клуб РПЛ отправил своих игроков на 6 последних ЧМ

От «Зенита» на чемпионате мира-2022 выступит хорват Деян Ловрен.

Таким образом, от «Зенита» были игроки на всех шести последних чемпионатах мира. Такого достижения нет ни у какого иного российского клуба.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Ловрен вернется в команду в январе.

Хорватия стартует на ЧМ-2022 завтра, 23 ноября, матчем против Марокко.

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