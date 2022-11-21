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    Мостовой – об акции Англии перед матчем с Ираном: «А завтра скажут садиться на попу?»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение игроков сборной Англии преклонить колено перед матчем с Ираном на ЧМ-2022.

    «Мне это казалось странным ещe тогда, когда только началось: почему заставляли тех, кто не хочет? Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, и все будут делать. В каждой стране есть свои порядки, религия, законы.

    Англичане встали, а Иран не встал не колено. И что? Хотят — стоят, не хотят — нет. Конечно, акция сама по себе странная. А завтра придумают новое и скажут садиться на попу из-за чего-нибудь», — сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +944

      ARSteven89 26 минут назад

      От этой акции уже все устали. Всё же приедается с течением времени. Уже даже судьи начали свистеть к началу игры пока англичане ещё на коленях)

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      Рейтинг: +51129

      MaxRnD 27 минут назад

      Ещё и на бутылку сядут - им, толерантным, всё равно

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