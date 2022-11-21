Мостовой – об акции Англии перед матчем с Ираном: «А завтра скажут садиться на попу?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение игроков сборной Англии преклонить колено перед матчем с Ираном на ЧМ-2022.

«Мне это казалось странным ещe тогда, когда только началось: почему заставляли тех, кто не хочет? Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, и все будут делать. В каждой стране есть свои порядки, религия, законы.

Англичане встали, а Иран не встал не колено. И что? Хотят — стоят, не хотят — нет. Конечно, акция сама по себе странная. А завтра придумают новое и скажут садиться на попу из-за чего-нибудь», — сказал Мостовой.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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