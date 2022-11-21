Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном

BLM - расистское движение чёрных мало чем отличается от прочих расистов. Их требования абсурдны. Пусть тогда НБА даст чёрным столько мест, сколько их в населении - 12%. Смешно!
Игроки сборной Англии преклонили колено в знак поддержки акции BLM перед матчем с Ираном на ЧМ-2022.
Колено преклонили все футболисты национальной команды. Игроки сборной Ирана не поддержали акцию.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
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