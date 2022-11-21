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    Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном

    Игроки сборной Англии преклонили колено в знак поддержки акции BLM перед матчем с Ираном на ЧМ-2022.

    Колено преклонили все футболисты национальной команды. Игроки сборной Ирана не поддержали акцию.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4726

      ААМ 30 минут назад

      BLM - расистское движение чёрных мало чем отличается от прочих расистов. Их требования абсурдны. Пусть тогда НБА даст чёрным столько мест, сколько их в населении - 12%. Смешно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1011

      Эном айс 46 минут назад

      В сборной Ирана нет ни одного "беллингема" .)
      Читать надо не только заголовки.

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      Рейтинг: +18066

      DVOK68 57 минут назад

      Извращуги.Тьфу,козлота.

      0
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      Рейтинг: +1151

      Argon 1 час назад

      Англичане стояли перед иранцами на коленях.

      1
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      Рейтинг: +19

      egraf 1 час назад

      Они реально все п...ры или настолько боятся п...ов?

      1
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      Рейтинг: +944

      ARSteven89 1 час назад

      Пока они эту акцию проводят судьи уже свисток к началу игры дают )))

      0
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      Рейтинг: +211

      гууд 2 часа назад

      а знак подержки пидо ргов на пол шишки друг дружке надо уже им делать....

      2
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      Рейтинг: +16255

      Barmaleushka 2 часа назад

      Рабы - содомиты , х-ли .

      1
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      Рейтинг: +6987

      Из Твери Леха 2 часа назад

      клоуны. они до конца жизни эту шизу будут культивировать?

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