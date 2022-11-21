В «Валенсии» возмущены ситуацией с исключением Гайя из заявки Испании на ЧМ

В «Валенсии» отреагировали на решение тренерского штаба сборной Испании убрать из заявки левого защитника Хосе Луиса Гайя.

В клубе возмущены ситуацией, поскольку травма 27-летнего футболиста не носит серьезного характера.

Он мог бы сыграть уже в первом матче против Коста-Рики в среду.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

В сборную вместо Гайя вызвали защитника «Барселоны» Алекса Бальде.

Тренер национальной команды Луис Энрике ранее возглавлял каталонцев.

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