В «Валенсии» возмущены ситуацией с исключением Гайя из заявки Испании на ЧМ

Обычно клуб был бы рад отсутствию лишней нагрузки, а там возмущены. Продать хотят парня видимо.
В «Валенсии» отреагировали на решение тренерского штаба сборной Испании убрать из заявки левого защитника Хосе Луиса Гайя.
В клубе возмущены ситуацией, поскольку травма 27-летнего футболиста не носит серьезного характера.
Он мог бы сыграть уже в первом матче против Коста-Рики в среду.
- Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
- В сборную вместо Гайя вызвали защитника «Барселоны» Алекса Бальде.
- Тренер национальной команды Луис Энрике ранее возглавлял каталонцев.
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