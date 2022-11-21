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    В «Валенсии» возмущены ситуацией с исключением Гайя из заявки Испании на ЧМ

    В «Валенсии» отреагировали на решение тренерского штаба сборной Испании убрать из заявки левого защитника Хосе Луиса Гайя.

    В клубе возмущены ситуацией, поскольку травма 27-летнего футболиста не носит серьезного характера.

    Он мог бы сыграть уже в первом матче против Коста-Рики в среду.

    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
    • В сборную вместо Гайя вызвали защитника «Барселоны» Алекса Бальде.
    • Тренер национальной команды Луис Энрике ранее возглавлял каталонцев.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2056

      ItalianFootball 2 часа назад

      Обычно клуб был бы рад отсутствию лишней нагрузки, а там возмущены. Продать хотят парня видимо.

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