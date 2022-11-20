«Давайте удивим всех»: Байден выступил с мотивирующей речью для игроков США

Байден, Альцгеймер и Паркинсон соображали на троих
Президент США Джо Байден поддержал футболистов сборной перед чемпионатом мира.
«Ребята, я знаю, что вы андердоги. Но в вашей команде играют одни из лучших игроков в мире, вы представляете страну и будете выкладываться на полную. Давайте удивим всех.
Доверяйте друг другу и помните, что за вас будет болеть вся страна», – сказал Байден.
- Сборная США на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, Ираном и Уэльсом.
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