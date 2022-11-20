«Давайте удивим всех»: Байден выступил с мотивирующей речью для игроков США

Президент США Джо Байден поддержал футболистов сборной перед чемпионатом мира.

«Ребята, я знаю, что вы андердоги. Но в вашей команде играют одни из лучших игроков в мире, вы представляете страну и будете выкладываться на полную. Давайте удивим всех.

Доверяйте друг другу и помните, что за вас будет болеть вся страна», – сказал Байден.

Сборная США на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, Ираном и Уэльсом.

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