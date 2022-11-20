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    «Давайте удивим всех»: Байден выступил с мотивирующей речью для игроков США

    Президент США Джо Байден поддержал футболистов сборной перед чемпионатом мира.

    «Ребята, я знаю, что вы андердоги. Но в вашей команде играют одни из лучших игроков в мире, вы представляете страну и будете выкладываться на полную. Давайте удивим всех.

    Доверяйте друг другу и помните, что за вас будет болеть вся страна», – сказал Байден.

    • Сборная США на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, Ираном и Уэльсом.

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    Источник: сайт МЛС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +51092

      MaxRnD 9 минут назад

      Байден, Альцгеймер и Паркинсон соображали на троих

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98988

      sv1969 24 минуты назад

      Как то андердоги и лучшие в мире не сочетаются! Кто ему пишет?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51092

      MaxRnD > sv1969 6 минут назад

      Псаки на полставки пописывает в горах Ростовской области

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16240

      Barmaleushka 48 минут назад

      А дед "Бидон" понял что это футболисты ? В смысле которые в "соккккер" играют .

      2
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      Рейтинг: +1232

      Sky Spartak 48 минут назад

      Хорошо бы Ирану и Уэльсу выйти из группы )))

      2
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