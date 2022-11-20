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    Шомуродов: «Матч показал, что Узбекистан и Россия – равные команды»

    Форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов подытожил товарищеский матч против России (0:0).

    «Равные ли команды по силе? На сегодняшний матч можно сказать, что да.

    Мы знаем, что Россия — сильная команда. Удивила ли чем-то сборная России? Мы играли в свою игру. Действовали так, как хотели и думали.

    Довольны ли результатом? Всегда хочется выиграть, но главное, что не проиграли. Игрой тренер доволен, да.

    Неназначенный в концовке пенальти? Ну, это один из моментов. Казалось, что был пенальти. Но посмотрим еще», – сказал Шомуродов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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