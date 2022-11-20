Шалимов: «Мостового в «Сельте» послали ***. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает ходит»

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов опроверг информацию, что Александру Мостовому есть памятник в Виго.

«Памятник Мостовому в «Сельте»? Его нет. А знаете почему?

В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», Мостовой уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели! Ему сказали: «Пошeл *** [нафиг] отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!». Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает ходит», – сказал Шалимов на ютуб-канале «Фабрика футбола».

Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.

Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).

Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

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