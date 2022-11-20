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    Шалимов: «Мостового в «Сельте» послали ***. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает ходит»

    Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов опроверг информацию, что Александру Мостовому есть памятник в Виго.

    «Памятник Мостовому в «Сельте»? Его нет. А знаете почему?

    В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», Мостовой уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели! Ему сказали: «Пошeл *** [нафиг] отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!». Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает ходит», – сказал Шалимов на ютуб-канале «Фабрика футбола».

    • Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

    Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +130

      SuperPav11 3 минуты назад

      Кто нибудь смотрел это интерьвью?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +939

      ARSteven89 23 минуты назад

      Битва за гонорары МатчТВ продолжается!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +956

      Эном айс 46 минут назад

      Пи"дец. Хана Царям. Безработный Хан Шалим (было заскучавший) нарисовался.
      "Иду на Русь!"
      --Идёшь ты..мимо...

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +98982

      sv1969 1 час назад

      Мдяяя! Вон оно как! Царь то не настоящий))))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +950

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Клоунада ей Богу)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      Янвapь 69 1 час назад

      Чо та ржу, как клинер ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23547

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это борщ!

      5
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