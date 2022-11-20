Игроки сборной России прошли викторину про Узбекистан

Пресс-служба сборной России провела для игроков викторину про ближайшего соперника – Узбекистан.

«Антон Миранчук и Артeм Карпукас против Данила Глебова и Сергея Песьякова: кто лучше всех знает Узбекистан?

Наши парни перед первым в истории товарищеским матчем со сборной Узбекистана проверили свои знания о стране соперника. Самое популярное блюдо Ташкента, как Валерий Карпин называл Эльдора Шомуродова и что изображено на легендарной фотографии Остона Урунова – ответы на эти и другие вопросы в новом видео», – написала сборная.

В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.

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