«Челси» просмотрит на ЧМ-2022 вратаря Пикфорда

«Челси» задумывается о подписании нового вратаря.
Лондонцы просмотрят на чемпионате мира-2022 голкипера «Эвертона» и сборной Англии Джордана Пикфорда.
- 28-летний игрок стоит 28 миллионов евро.
- Для него это будет 2-й чемпионат мира.
- В сезоне АПЛ Пикфорд провел 14 матчей, пропустил 17 голов.
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Источник: твиттер Absolute Chelsea