Карпин предложил журналисту включить голову после предложения сыграть со сборной из КОНМЕБОЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не представляет возможным матч с командой из Южной Америки.

«Слетать на матчи в Южную Америку? Они к нам прилетят или мы к ним? Двое суток лететь туда и потом обратно, а потом играть в чемпионате? Голову включайте иногда, это нереально», – сказал Карпин.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Сборная играет только товарищеские матчи.

Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию