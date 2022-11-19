Карпин рассказал, как его поддерживают на фоне отстранения России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал понять, что получает поддержку в связи с отстранением команды от международных турниров.
«Слова поддержки? От Эльдора Шомуродова. Понятно, что пишут из Испании в личных беседах. Говорят, что спорт должен быть вне политики. И отстранять неправильно. Всe как обычно», – сказал Карпин.
- Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
- Сборная играет только товарищеские матчи.
- Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.
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Источник: «Чемпионат»