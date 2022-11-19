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    Карпин рассказал, как его поддерживают на фоне отстранения России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал понять, что получает поддержку в связи с отстранением команды от международных турниров.

    «Слова поддержки? От Эльдора Шомуродова. Понятно, что пишут из Испании в личных беседах. Говорят, что спорт должен быть вне политики. И отстранять неправильно. Всe как обычно», – сказал Карпин.

    • Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.
    • Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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