«Ужас!». Мостовой – о запрете пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на запрет продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

«Отрицательно оцениваю решение ФИФА не продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира. Не понимаю, как такое возможно.

За два дня объявили, что не будут продавать пиво... За две-три недели до старта начали обсуждать, зачем вообще нужно было проводить турнир в Катаре.

Место проведения выбирают за восемь лет: про пиво можно было сказать за год, а тут за два дня. Ужас!» – сказал Мостовой.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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