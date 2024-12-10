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    • Рабинер вступился за Мусаева на фоне уничижительных слов Мостового

    Рабинер вступился за Мусаева на фоне уничижительных слов Мостового

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал резкие слова Александра Мостового в адрес тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

    • Мостовой заявил, что Мусаев – посторонний для футбола человек.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • У команды 0 трофеев в истории.

    «Царская классика. Слуцкий, Тедеско, Абаскаль, Мусаев – фамилия не важна; Мостовой всегда убежден, что в футболе понимают и тренерами могут быть только те, кто играл на высоком уровне.

    В чем – в чем, а в отсутствии последовательности его не упрекнешь. Вот только сам по себе этот тезис – абсолютно завиральный. Сакки, Моуринью, Нагельсманн, Сарри не дадут соврать. А если переносить тот же тезис на хоккей, то откуда взялся успех лучшего тренера НХЛ всех времен Скотти Боумэна, игравшего только по юношам?

    Мне вот интересно, реально ли верит Царь в то, что говорит, или понимает, что в медийном пространстве давно уже играет свою, строго определенную роль», – написал Рабинер.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    10.12.2024 19:06
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1733847768
    ОН просто себя презентует,как будущего великого тренера.Поэтому для уничижительного сравнения выбирает достаточно известных,не покушаясь на тренеров клубов-аутсайдеров.А ведь там почти сплошь "футбольные люди"!!!
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    Вадим2591
    1733893258
    Роль туповатого клоуна…хоть он скорее и по жизни такой!
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