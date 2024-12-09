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    • Мостовой заявил, что «Краснодар» ничего не выиграет с Мусаевым: «Посторонний человек для футбола, он раньше мячи носил»

    Мостовой заявил, что «Краснодар» ничего не выиграет с Мусаевым: «Посторонний человек для футбола, он раньше мячи носил»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой невысоко оценил тренерский талант Мурада Мусаева из «Краснодара».

    «Мусаев – посторонний человек для футбола. Он вроде как мячи носил в свое время, нет? Поправьте меня, если что. Кто его вообще знал до «Краснодара»? Я бы тоже так смог.

    Думаю, что «Краснодар» ничего не выиграет с Мусаевым, чемпионами им точно не стать. Владимир Ивич мог выиграть титул, так как человек прошел все изнутри и знает, как устроен футбол. Зря его убрали», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • У команды 0 трофеев в истории.
    • 41-летний Мусаев не играл в футбол на профессиональном уровне.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.12.2024 22:27
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1733777251
    Скажи это Галицкому,может хоть кто-нибудь значимый тебя пошлёт.Или купи клуб и там поставь Ивича.
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    АлексМак
    1733778842
    верное высказывание
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    bset
    1733780461
    Мостовой: "Моуриньо ничего не выиграет. Он даже в футбол не играл"
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    Борис34684
    1733795310
    Санька никак себя предлагает,а никто внимание не обращает, у какие.
    Ответить
    Хулиганин
    1733807784
    Царя! Царя!. Федя, а чего это они так кричат. Народ царя видеть желает. Радуется.
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    Foxitkuban
    1733808447
    А что плохого в том, чтобы в начале футбольной карьеры мячи носить. Во всех академиях мальчишки это делают, а потом вырастают звездами. Или Мостовой сразу в старт попал, без академий?
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    DeStar
    1733812949
    ну и что, тренер это и мотиватор и стратег. чтобы быть первым вообще не обязательно играть в футбол, а чтобы стать вторым - нужно иметь опыт, желание и мозги. И футбол тут не причем. Правильно выбиррать состав. держать атмосферу, оттачивать стиль, мусаева оценивать не берусь ,посмотрим.
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