Мостовой заявил, что «Краснодар» ничего не выиграет с Мусаевым: «Посторонний человек для футбола, он раньше мячи носил»

Бывший спартаковец Александр Мостовой невысоко оценил тренерский талант Мурада Мусаева из «Краснодара».

«Мусаев – посторонний человек для футбола. Он вроде как мячи носил в свое время, нет? Поправьте меня, если что. Кто его вообще знал до «Краснодара»? Я бы тоже так смог.

Думаю, что «Краснодар» ничего не выиграет с Мусаевым, чемпионами им точно не стать. Владимир Ивич мог выиграть титул, так как человек прошел все изнутри и знает, как устроен футбол. Зря его убрали», – сказал Мостовой.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

У команды 0 трофеев в истории.

41-летний Мусаев не играл в футбол на профессиональном уровне.

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