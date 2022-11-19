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    Защитник «Динамо» Сазонов поддержит сборную Камеруна на ЧМ-2022

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре.

    «Конечно, чемпионат мира буду смотреть. Поддерживать буду всех, но персонально Муми Нгамале (выступает за сборную Камеруна – примечание «Бомбардира») и еще нескольких ребят.

    В основном буду смотреть футбол, мне интересно наблюдать за матчами. Но конкретную сборную поддерживать не буду. Я болею за футбол», – заявил Сазонов.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Metaratings

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