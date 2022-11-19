Тренер сборной Узбекистана объяснил, почему Россия не победила Таджикистан

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец прокомментировал результат товарищеской встречи между Таджикистаном и Россией.

В четверг команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Я смотрел матч России и Таджикистана. Мне не нравится, когда команды играют на таком искусственном поле, тем более товарищеский матч. Это не футбол, это другой вид спорта.

Конечно, это не оправдание, но это действительно так – другой отскок, другое поведение мяча, другой уровень трудности для футболистов. Я всегда отказываюсь от контрольных матчей на синтетике.

Таджикистан играл компактно, агрессивно, мне понравилось. Они бились, и это всегда трудно для соперника.

Кому-то может казаться, что более слабую команду надо обыгрывать в любой ситуации, но сейчас футбол другой, каждая игра требует больших усилий.

Сейчас не те времена, когда фаворит мог выигрывать 3:0, 4:0. Сейчас против таких компактно защищающихся команд очень тяжело играть.

Я знаю, что Карпин задействовал много новых молодых игроков, которые дебютировали с Таджикистаном», – сказал Катанец.

Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.

Начало – в 15:00 мск.

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