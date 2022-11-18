Губерниев: «Как же надоели эти фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил деятелям фигурного катания, критически высказывающимся о государственном финансировании футбола.

В частности, с предложением закрыть футбольные клубы выступила депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!

Футбол – коммерческий, дорогой вид спорта номер один! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться! И в спорте, и в жизни», – написал Губерниев.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию