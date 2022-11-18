Губерниев: «Как же надоели эти фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил деятелям фигурного катания, критически высказывающимся о государственном финансировании футбола.
- В частности, с предложением закрыть футбольные клубы выступила депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!
Футбол – коммерческий, дорогой вид спорта номер один! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться! И в спорте, и в жизни», – написал Губерниев.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева