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    Губерниев: «Как же надоели эти фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил деятелям фигурного катания, критически высказывающимся о государственном финансировании футбола.

    • В частности, с предложением закрыть футбольные клубы выступила депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

    «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!

    Футбол – коммерческий, дорогой вид спорта номер один! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться! И в спорте, и в жизни», – написал Губерниев.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17877

      Cleaner 31 минуту назад

      Как же надоели эти "биатлонисты", которые примазались к футболу!

      0
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      Рейтинг: +23538

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Роднина, конечно , надоела, но вечно лыбящаяся рожа опять пьяный.

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