Сборная Испании внесла изменения в заявку на ЧМ-2022

Теперь на левом фланге обороны будет играть Альба.
Сборная Испании объявила о выводе из итогового состава на чемпионат мира защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайя.
27-летний футболист получил травму правого голеностопа на тренировке в среду.
В заявке команды его заменил левый фулбек «Барселоны» Алекс Бальде.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
- С итоговым составом сборной можно ознакомиться здесь.
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