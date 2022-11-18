Сборная Испании внесла изменения в заявку на ЧМ-2022

Сборная Испании объявила о выводе из итогового состава на чемпионат мира защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайя.

27-летний футболист получил травму правого голеностопа на тренировке в среду.

В заявке команды его заменил левый фулбек «Барселоны» Алекс Бальде.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

С итоговым составом сборной можно ознакомиться здесь.

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