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    Сборная Испании внесла изменения в заявку на ЧМ-2022

    Сборная Испании объявила о выводе из итогового состава на чемпионат мира защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайя.

    27-летний футболист получил травму правого голеностопа на тренировке в среду.

    В заявке команды его заменил левый фулбек «Барселоны» Алекс Бальде.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
    • С итоговым составом сборной можно ознакомиться здесь.

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    Источник: сайт королевской футбольной федерации Испании

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