Агент Бальде: «Когда Кейта наберет форму, он будет одним из лучших в РПЛ»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист может стать одним из лучших игроков РПЛ.

«Когда Бальде наберет оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В «Спартаке» ждут его возвращения», — сказал Пасторелло.

«Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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