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    Агент Бальде: «Когда Кейта наберет форму, он будет одним из лучших в РПЛ»

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист может стать одним из лучших игроков РПЛ.

    «Когда Бальде наберет оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В «Спартаке» ждут его возвращения», — сказал Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1818

      mahan 56 минут назад

      Вопрос когда наберёт, пока это только слова.

      0
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      Рейтинг: +7759

      nik55 2 часа назад

      ждем

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