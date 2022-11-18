Агент Бальде: «Когда Кейта наберет форму, он будет одним из лучших в РПЛ»

Вопрос когда наберёт, пока это только слова.
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист может стать одним из лучших игроков РПЛ.
«Когда Бальде наберет оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В «Спартаке» ждут его возвращения», — сказал Пасторелло.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Форвард взял себе 9-й игровой номер.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию