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    Семшов: «Зенит» можно сравнить с «Реалом»

    Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о результатах команды и роли российских игроков в клубе.

    – Безусловно, любого специалиста будет тревожить такая ситуация, особенно тренера сборной. «Зенит» – это отдельная команда, где есть большая конкуренция. Бразильцы петербуржцев делают погоду в команде.

    С одной стороны, конкуренция в клубе всегда полезна, она не мешает, но если российские игроки «Зенита» будут получать больше игровой практики, то это пойдет в плюс сборной и клубу.

    – Можно ли «Зенит» сравнить с «Реалом», так как там играют звезды с разных стран, а не испанские футболисты?

    – В какой-то степени, да. Игроков сборной России в «Зените» достаточно. Если бы россияне играли чаще, то в национальной команде было бы больше представителей петербуржцев.

    – Вы бы хотели, чтобы российские футболисты чаще играли за «Зенит»?

    – Я хотел бы видеть больше сильных футболистов в каждой команде РПЛ. Мне не важно – легионер или российский игрок. Для зрелищности чемпионата – все равно. Вчера Малком вышел во втором тайме с «Факелом» и сделал игру. Конечно, я хочу его видеть в старте. Ни один российский футболист не может с ним конкурировать.

    Благодаря тому, что он находится в Премьер-лиге, есть шанс, что наши футболисты будут прибавлять, играя с ним или против него. Главное, чтобы зрелищность чемпионата повышалась, а так без разницы, кто играет.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4162

      Spirit_78 28 минут назад

      Наконец-то хоть кто-то адекватно высказался насчёт легионеров. Паспорт не должен гарантировать место в составе. Лимит на легионеров опустил российский футбол на дно.

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      Рейтинг: +16272

      NewLife 30 минут назад

      Специально для недоумков из желтой помойки РБ Спорт: жопу с пальцем тоже можно сравнить))

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      Рейтинг: +4162

      Spirit_78 > NewLife 26 минут назад

      Ну так и Спартак часто сектанты с Ливерпулем сравнивают. Хотя куда вам до Ливерпуля)

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      Рейтинг: +16197

      Barmaleushka > Spirit_78 4 минуты назад

      Шта ? Там из схожего только цвета .
      Только не надо сообщать об этом сравнении мерсисайдцам , а то при следующей встрече пищевик семёрочкой в свои ворота не отделается )))

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      Рейтинг: +394

      Аден 1 час назад

      scheise (нем), вот с чем можно сравнить бЗденит и только.

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      Рейтинг: +679

      Suvorov51 > Аден 1 час назад

      Если я правильно понял это говно, т.е. говняная команда, но помойка не может быть командой значит - говно!

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      Рейтинг: +16197

      Barmaleushka > Suvorov51 8 минут назад

      Конечно ты правильно понял , ведь имбицил имбицила должен понимать .

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