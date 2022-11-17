Семшов: «Зенит» можно сравнить с «Реалом»

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о результатах команды и роли российских игроков в клубе.

– Безусловно, любого специалиста будет тревожить такая ситуация, особенно тренера сборной. «Зенит» – это отдельная команда, где есть большая конкуренция. Бразильцы петербуржцев делают погоду в команде.

С одной стороны, конкуренция в клубе всегда полезна, она не мешает, но если российские игроки «Зенита» будут получать больше игровой практики, то это пойдет в плюс сборной и клубу.

– Можно ли «Зенит» сравнить с «Реалом», так как там играют звезды с разных стран, а не испанские футболисты?

– В какой-то степени, да. Игроков сборной России в «Зените» достаточно. Если бы россияне играли чаще, то в национальной команде было бы больше представителей петербуржцев.

– Вы бы хотели, чтобы российские футболисты чаще играли за «Зенит»?

– Я хотел бы видеть больше сильных футболистов в каждой команде РПЛ. Мне не важно – легионер или российский игрок. Для зрелищности чемпионата – все равно. Вчера Малком вышел во втором тайме с «Факелом» и сделал игру. Конечно, я хочу его видеть в старте. Ни один российский футболист не может с ним конкурировать.

Благодаря тому, что он находится в Премьер-лиге, есть шанс, что наши футболисты будут прибавлять, играя с ним или против него. Главное, чтобы зрелищность чемпионата повышалась, а так без разницы, кто играет.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.

РПЛ возобновится в марте.

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