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Семшов: «Зенит» можно сравнить с «Реалом»

17 ноября 2022, 15:26
7

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о результатах команды и роли российских игроков в клубе.

– Безусловно, любого специалиста будет тревожить такая ситуация, особенно тренера сборной. «Зенит» – это отдельная команда, где есть большая конкуренция. Бразильцы петербуржцев делают погоду в команде.

С одной стороны, конкуренция в клубе всегда полезна, она не мешает, но если российские игроки «Зенита» будут получать больше игровой практики, то это пойдет в плюс сборной и клубу.

– Можно ли «Зенит» сравнить с «Реалом», так как там играют звезды с разных стран, а не испанские футболисты?

– В какой-то степени, да. Игроков сборной России в «Зените» достаточно. Если бы россияне играли чаще, то в национальной команде было бы больше представителей петербуржцев.

– Вы бы хотели, чтобы российские футболисты чаще играли за «Зенит»?

– Я хотел бы видеть больше сильных футболистов в каждой команде РПЛ. Мне не важно – легионер или российский игрок. Для зрелищности чемпионата – все равно. Вчера Малком вышел во втором тайме с «Факелом» и сделал игру. Конечно, я хочу его видеть в старте. Ни один российский футболист не может с ним конкурировать.

Благодаря тому, что он находится в Премьер-лиге, есть шанс, что наши футболисты будут прибавлять, играя с ним или против него. Главное, чтобы зрелищность чемпионата повышалась, а так без разницы, кто играет.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.
  • РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Реал Семшов Игорь
Комментарии (7)
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Spirit_78
1668694839
Наконец-то хоть кто-то адекватно высказался насчёт легионеров. Паспорт не должен гарантировать место в составе. Лимит на легионеров опустил российский футбол на дно.
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Павелий
1668707764
Если бы Малком, Вендел и Клаудиньо дейстивтельно были звёздами, то их бы вызвали в сборную Бразилии. А так просто неплохие футболисты.
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