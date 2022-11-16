Тренер Таджикистана: «Шансы на победу в матче с Россией – 50 на 50»

Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.
— Вы хвалите Россию. Заранее подстраховываетесь на случай неудачного результата?
— Мы должны оставаться реалистами. Тем не менее завтра, когда на поле выйдут 11 игроков Таджикистана и 11 игроков России, шансы будут 50 на 50.
- Россия встретится с Таджикистаном завтра, 17 ноября.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Начало матча в Душанбе – в 18:00 по Москве.
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Источник: Sport24