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    Тренер Таджикистана: «Шансы на победу в матче с Россией – 50 на 50»

    Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.

    — Вы хвалите Россию. Заранее подстраховываетесь на случай неудачного результата?

    — Мы должны оставаться реалистами. Тем не менее завтра, когда на поле выйдут 11 игроков Таджикистана и 11 игроков России, шансы будут 50 на 50.

    • Россия встретится с Таджикистаном завтра, 17 ноября.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Начало матча в Душанбе – в 18:00 по Москве.

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    Источник: Sport24

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