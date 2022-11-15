Орлов предположил, почему Слуцкий покинул «Рубин»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

– С чем, на ваш взгляд, связано решение Леонида Слуцкого уйти из «Рубина»?

– Неуверенностью в себе. Это говорит о его душевном состоянии. Что подсказывает внутренний голос, то и нужно делать. А куда деваться?

– Может ли он пригодиться кому-то из клубов РПЛ?

– Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая его бы удерживала. После такой неудачной работы в «Рубине», какой клуб заинтересуется в его услугах?

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года.

Команда вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.

В этом сезоне казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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