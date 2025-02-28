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  • Селюк – об официальной причине ухода Карпина из «Ростова»: «Никогда не поверю в эту хрень»

Селюк – об официальной причине ухода Карпина из «Ростова»: «Никогда не поверю в эту хрень»

Сегодня, 10:54
7

Агент Дмитрий Селюк негативно оценил уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» перед возобновлением сезона.

Карпин ушел не из‑за сборной – 100%. Если бы это было из‑за сборной, то ушел бы еще до начала предсезонки. И сборы «Ростова» тогда проводил бы новый тренер. В принципе, тренировали и так в большей степени испанцы, а не Карпин. Они и продолжат это делать. Но провести полностью сбор в Абу‑Даби за счет клуба, а за три дня до возобновления чемпионата уйти…

Про сборную тут нечего говорить, и нечего прикрываться. Это вообще не отмазка. Он всегда в ней был и так. Сборная для «Ростова» была, наоборот, как золотая карта. Он ушел резко, буквально сразу.

Очень странно, когда начало чемпионата через три дня. И харизматичный тренер, к которому столько внимания, вдруг решил уйти. А чего раньше не решил? Решил отдохнуть за чужой счет в Абу‑Даби? Ты столько лет в клубе, у вас дружеские отношения с президентом, спортивным директором, с болельщиками.

Так что Карпин так‑то подставил клуб, если откровенно говорить. Если у тебя было желание уйти, потому что надоело ездить и тому подобное, это нужно было сделать в декабре. Пришла бы другая группа тренеров. Там бы уже клуб решал. А тут Карпин поставил главным своего помощника, потому что уже не найти никого…

Он кинул «Ростов», в котором много лет работал. Кроме как кинуть это не назвать. Он только сейчас стал тренером сборной? Она только сейчас стала на него давление оказывать? Три месяца осталось, а ты, мягко говоря, решил свалить.

– Вы не допускаете, что из РФС могли совсем недавно прийти к Карпину и сказать, что он должен сосредоточиться только на сборной, так как ее должны вернуть в 2025 году на международные турниры на фоне заявлений Трампа и переговоров России с США?

– Эта версия сразу не выдерживает никакой критики. РФС разрешил ему совмещать. Даже если после переговоров Трампа с Путиным разрешат летом допустить сборную, то самому РФС тоже невыгодно, что Карпин за три дня до возобновления турнира бросает какую‑либо команду.

Если бы в РФС действительно поняли, что сборную возвращают, то там могли бы сказать: «Валерий, смотрите, вы должны понимать, что осталось три месяца, после этого закругляетесь с работой в клубе и не имеете права совмещать со следующего сезона».

Уверен, что РФС не мог бы сказать ему бросить клуб в самом разгаре чемпионата. Что изменилось бы, если бы Карпин доработал три месяца? Ничего страшного не произошло бы. Так что этого не может быть изначально.

Карпин плюнул в болельщиков, плюнул в клуб, в котором работал, плюнул на чемпионат. В принципе, плюнул на все. Это говорит именно про его эго.

Думаю, причины ухода совсем другие. И при любом раскладе Карпин поступил некрасиво по отношению к болельщикам «Ростова». Ты же говорил, что не бросишь «Ростов». А тут вдруг взял и якобы после звонка из РФС ему сказали уйти. Никогда не поверю в эту хрень.

  • Об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова» стало известно 25 февраля. Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
  • Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.
  • Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Селюк Дмитрий
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Комментарии (7)
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FWSPM
1740729935
Валера мухожук
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Taps
1740732325
Ушёл в перспективную сборную Эстонии. Г-ы-г-ы ...
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The only one
1740733492
Вот так же в своё время он кинул и Армавир. Опустил команду на последнее место и за несколько туров до конца свалил, несмотря на контракт.
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rash1959
1740733678
Причина одна - денег в губернии нет, но ты держись. А карпуша к денежкам, хоть и не очень огромным , но привык. Из сборной кажется тоже выпрут. А про "должны вернуть в 2025 году" ну совсем не верится, если только годика через два, при благоприятном для Европы завершении ситуации. УЕФА - это совсем не трамп, настоения там не трамповские.
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Тинез Розоп
1740734809
Где то тут замешаны бабки. Всё из за бабок и для бабок…
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sochi-2013
1740736452
Кто-то косточку сахарную пуделю показал.
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serhio80
1740737842
Вот селюку прям рассказали истинные причины)
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