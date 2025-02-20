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  • Мелешин тепло поблагодарил «Спартак» после ухода из клуба: «Навсегда красно-белый»

Мелешин тепло поблагодарил «Спартак» после ухода из клуба: «Навсегда красно-белый»

Нападающий «Сочи» Павел Мелешин прокомментировал уход из «Спартака».

  • Клуб Первой лиги активировал опцию выкупа, предусмотренную арендным соглашением.
  • 20-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».
  • У Павла в сезоне Первой лиги 10 матчей, 7 голов.

«Выражаю свою благодарность за возможность выступать за «Спартак» и быть частью истории этой великой команды.

Спасибо за воспитание и веру тренерам, за командную сплоченность ребятам (я обрел настоящих друзей) и, конечно же, за поддержку болельщиков на протяжении всего времени, которое я провел в клубе, за ту атмосферу, которую вы создавали на трибунах – это незабываемо! Каждый матч был наполнен эмоциями и энергией, что вдохновляло меня на победы.

Я горд, что такая команда, как «Спартак», подарила мне путь в профессиональный футбол! Настало время двигаться дальше – к новым достижениям. Навсегда красно‑белый. Не прощаемся!» – написал Мелешин в соцсети.

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Источник: «Бомбардир»

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20.02.2025 21:20
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Комментарии (1)
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n876
1740078836
Верность стране всегда, верность правительству если оно того заслуживает. Марк Твен Немного не по теме, но правда...Для тех, кто готов за деда свою никчемную жизнь отдать.
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