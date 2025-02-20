Мелешин тепло поблагодарил «Спартак» после ухода из клуба: «Навсегда красно-белый»

Нападающий «Сочи» Павел Мелешин прокомментировал уход из «Спартака».

Клуб Первой лиги активировал опцию выкупа, предусмотренную арендным соглашением.

20-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».

У Павла в сезоне Первой лиги 10 матчей, 7 голов.

«Выражаю свою благодарность за возможность выступать за «Спартак» и быть частью истории этой великой команды.

Спасибо за воспитание и веру тренерам, за командную сплоченность ребятам (я обрел настоящих друзей) и, конечно же, за поддержку болельщиков на протяжении всего времени, которое я провел в клубе, за ту атмосферу, которую вы создавали на трибунах – это незабываемо! Каждый матч был наполнен эмоциями и энергией, что вдохновляло меня на победы.

Я горд, что такая команда, как «Спартак», подарила мне путь в профессиональный футбол! Настало время двигаться дальше – к новым достижениям. Навсегда красно‑белый. Не прощаемся!» – написал Мелешин в соцсети.