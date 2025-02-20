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  • Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ

Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев подтвердил, что клуб был готов подписать вратаря Александра Селихова. Игрок выбрал «Урал» из Первой лиги.

«После ухода Селихова из «Спартака» мы озвучивали Саше наш интерес, но он предпочел «Урал». У нас хорошие взаимоотношения, но я не знаю, почему конкретно Селихов выбрал «Урал».

Попытаться договориться летом? Давайте подождем. Вы загадываете слишком далеко», – сказал Гаджиев.

  • По информации инсайдера Сергея Егорова, махачкалинцы предлагали Селихову зарплату 1,5 миллиона рублей в месяц.
  • Селихов и Гаджиев знакомы по «Амкару».
  • 30-летний вратарь зимой расторг контракт со «Спартаком». В этом сезоне он провел за красно-белых 8 матчей, пропустил 7 мячей, сыграл в 3 встречах на ноль.

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Источник: Sport24

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20.02.2025 22:19
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