Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев подтвердил, что клуб был готов подписать вратаря Александра Селихова. Игрок выбрал «Урал» из Первой лиги.

«После ухода Селихова из «Спартака» мы озвучивали Саше наш интерес, но он предпочел «Урал». У нас хорошие взаимоотношения, но я не знаю, почему конкретно Селихов выбрал «Урал».

Попытаться договориться летом? Давайте подождем. Вы загадываете слишком далеко», – сказал Гаджиев.