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Неожиданный ответ Солдатенко на вопрос о народной команде

Вратарь «Черноморца» Ростислав Солдатенко ответил на вопрос о народной команде.

– Можно назвать «Зенит» народной командой России?

– Для меня народная команда – это «Алания», потому что там постоянно играют свои воспитанники. Это осетинская народная команда.

Вообще я слышал, что московский «Спартак» называют народной командой. Больше болельщиков у тех, кто больше выигрывает. Помню, народной командой всегда был «Спартак». Сейчас вы говорите, что «Зенит» – народная команда. Видимо, что-то поменялось.

  • Солдатенко перешел в «Черноморец» зимой из «Алании».
  • 27-летний игрок стоит 800 тысяч евро.
  • В сезоне Первой лиги у Ростислава 20 матчей, 21 пропущенный гол.

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Источник: «РБ Спорт»

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