Неожиданный ответ Солдатенко на вопрос о народной команде

Вратарь «Черноморца» Ростислав Солдатенко ответил на вопрос о народной команде.

– Можно назвать «Зенит» народной командой России?

– Для меня народная команда – это «Алания», потому что там постоянно играют свои воспитанники. Это осетинская народная команда.

Вообще я слышал, что московский «Спартак» называют народной командой. Больше болельщиков у тех, кто больше выигрывает. Помню, народной командой всегда был «Спартак». Сейчас вы говорите, что «Зенит» – народная команда. Видимо, что-то поменялось.