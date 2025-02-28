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Селюк спрогнозировал скандалы в «Динамо» в случае прихода Карпина

Сегодня, 12:44

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможности прихода Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

– Сам в начале сезона говорил, что Личка не тот тренер, который сделает «Динамо» чемпионом. А у «Динамо» амбиции стать чемпионами. Личка не тот тренер. И проигрыш «Краснодару» год назад – это именно просчет Лички, он не чемпион. Он нормальный обычный тренер для средней команды, не для чемпионского коллектива.

– Может ли тогда вместо него прийти Карпин?

– Мог бы подумать о Карпине в «Динамо» после сделки с Глебовым. Но не верю, что «Динамо» его возьмет. Карпин очень своеобразный человек с большим эго. Не думаю, что руководители «Динамо» захотят это наблюдать.

Все‑таки если придет Карпин, то захочет навязать все свое. Если Карпин зайдет в «Динамо», то всегда будут скандальные ситуации между Карпиным и Бувачем, Карпиным и Гафиным. Потому что Карпин всегда любит тянуть на себя одеяло. Будет делать свое дело, а руководители будут хотеть, чтобы была команда и коллектив, что для результата более правильно.

Тем более, покажите мне, где и чего Карпин добился как тренер. Он во всех клубах впоследствии шел вниз.

К тому же, если верить версии про желание сосредоточиться на работе сборной, то как он будет совмещать эту работу? Ты ушел из «Ростова» за три дня до возобновления сезона якобы для сборной, а тут идешь в новую команду. Бросает клуб, чтобы идти в «Динамо» через три месяца?

Это будет верхом непорядочности, манипуляция клубами и использование сборной России. Тогда будут вопросы и к Дюкову: что у вас за тренер сборной, который так команды меняет? Это же ненормально. И в принципе это конфликт интересов, не может тренер совмещать должности в клубе и сборной изначально.

  • Об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова» стало известно 25 февраля. Свое решение 56-летний специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
  • 47-летний Марцел Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025-го.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Личка Марцел Селюк Дмитрий
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