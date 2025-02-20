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  • Кононов прокомментировал поражение «Торпедо» от «Спартака»

Кононов прокомментировал поражение «Торпедо» от «Спартака»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов подвел итог товарищеского матча против «Спартака» (1:2).

– Олег Георгиевич, интересный матч сегодня получился, два совершенно разных по содержанию тайма. В концовке нам удалось забить, но, к сожалению, не удержали ничейный счeт…

– Да, первый тайм был тяжeлым, соперник действовал очень быстро. Мы не успевали переходить в прессинг, поэтому большую часть времени проводили в обороне. Когда теряли мяч, сразу попадали под прессинг соперника. Атак было немного, и опасных моментов мы не создали.Во втором тайме начали играть активнее, прессинговали на половине поля соперника, создали хорошие подходы к воротам «Спартака».

В целом, второй тайм провели более достойно. Пропустили второй мяч в конце, но в остальном игра была достаточно равной.Нам не удалось удержать положительный результат, что неприятно, но по ходу матча мы показали хороший футбол, чем я доволен.

– Вы только что вышли из раздевалки. Какой был разговор с командой? Есть ли ощущение, что ребята устали после этого матча больше, чем обычно?

– Такого ощущения у меня нет. Я считаю, что мы уже готовы к сезону. Функционально мы это подтвердили на поле.В первом тайме, несмотря на несколько опасных эпизодов, мы грамотно сдерживали спартаковцев. Это говорит о хорошей функциональной готовности.Конечно, не всегда играем только в атаку. Бывают моменты в футболе, когда приходится действовать более строго в обороне, и в таких играх нужно действовать иначе, прежде всего, организованно в обороне.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»

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20.02.2025 21:32
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Комментарии (1)
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Кривая да нелёгкая
1740082846
Спартак это днище и все это увидели сегодня
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