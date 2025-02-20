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  • Зобнин – о победе «Спартака» над «Торпедо»: «Это была команда Первой лиги, у нас будут соперники посильнее»

Зобнин – о победе «Спартака» над «Торпедо»: «Это была команда Первой лиги, у нас будут соперники посильнее»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Торпедо» в товарищеском матче (2:1).

  • Игра прошла на сборе в Турции.
  • 24 февраля «Спартак» сыграет с «Насафом».
  • 2 марта «Спартак» возобновит сезон игрой против «Оренбурга».

«Матч контрольный, важно было получить нагрузку. Хорошо, что победили. Конечно, много моментов нужно исправлять еще, но еще чуть времени есть, будем готовиться.

Всегда хочется улучшать игру. При всем уважении к «Торпедо», это команда Первой лиги. У нас будут другие соперники, наверное, команды посильнее чуть-чуть. Мы должны быть готовы на 100%.

Насколько мы близки к оптимальной форме? Время покажет, покажут первые три тура. Пока что всe по плану, готовимся. Повторюсь, время чуть-чуть еще есть, к первой игре должны быть готовы», – сказал Зобнин.

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Источник: «Матч ТВ»

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20.02.2025 22:10
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