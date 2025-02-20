Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1)

«Спартак» победил «Торпедо» со счетом 2:1 в товарищеском матче в турецком Белеке.

Красно-белые первыми забили гол в матче. На 16-й минуте отличился Манфред Угальде.

«Торпедо» сумело отыграться на 86-й минуте благодаря мячу Александра Иваньков.

Но в оставшееся до финального свистка время «Спартак» сумел забить победный гол. На 89-й минуте мяч в сетку ворот черно-белых отправил новичок красно-белых Пабло Солари.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Угальде, 16; 1:1 – Иваньков, 86; 2:1 – Солари, 89.

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