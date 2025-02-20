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  • Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1)

Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1)

«Спартак» победил «Торпедо» со счетом 2:1 в товарищеском матче в турецком Белеке.

Красно-белые первыми забили гол в матче. На 16-й минуте отличился Манфред Угальде.

«Торпедо» сумело отыграться на 86-й минуте благодаря мячу Александра Иваньков.

Но в оставшееся до финального свистка время «Спартак» сумел забить победный гол. На 89-й минуте мяч в сетку ворот черно-белых отправил новичок красно-белых Пабло Солари.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Угальде, 16; 1:1 – Иваньков, 86; 2:1 – Солари, 89.

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (10)
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fakeid
1740067221
это какой-то позор! смотрел с 60й минуты, торпедо отвозила их просто рылами о газон на глазах турков! и что солари, оказывается, вообще был на поле - узнал только после того, как он забил в пустые. его фамилию комментатор вообще не называл. видишь суслика? а он есть! понабрали неликвида втридорога - и теперь визжат!
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...короче
1740067255
...ну, с почином, Паша Солнышкин!)...
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rash1959
1740067330
Ну чтож, второй состав так и называется, потому что он ВТОРОЙ. Летом надо искать защитников, кроме Бабич-Дуарте ничего нет. Помазун явно вратарь не на лавку, а конкуренция Максименко. Забили те, кто и обязан был забивать, и это хорошо.
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subbotaspartak
1740067868
На них ставишь, а они нервы портют...
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alefreddy
1740068115
Помазун в порядке конкурент Пупсу
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oyabun
1740068221
Игнатов выдал шикарный пас Медине, а Солари порадовал что не промазал и спокойно завершил атаку. Парень в масть!
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ivany4
1740068423
Если Станкович заговорил о своих праздниках, то сегодняшняя игра к этому располагает. Судя по поведению и выражению лица Станковича, с приходом троицы, головной боли у него явно прибавилось. Если игра в атаке, удержание мяча и исполнение стандартов - хорошо, то вот все остальное - вопрос. Балабол Чернов действительно смотрел на игру Солари, а не играл. Что в центре, что справа у Чернова результат одинаков - никакой. Потерялся Пруцев и Литвинов, воспрял духом Медина, на фоне веселого Пабло и Левы Гарсии. Вместо центр напа Игнатов сыграл оттянутого, что оказалось неплохо. Явно не хватает плеймейкера. Еще можно много что сказать, но нужен хороший соперник, что дать реальную оценку. Мне новички понравились, внесли новизну и красоту в атаку.
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FROLL007
1740069047
Угальда опять забила из вне игры? По другому она не могЁт. ))))))))))))))))
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