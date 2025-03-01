Помазун извинился перед болельщиками «Урала»

Бывший вратарь «Урала» Илья Помазун извинился за слова своего экс-агента.
– Мне, кстати, хочется перед болельщиками «Урала» извиниться.
– За что?
– Болельщики обижены на меня из-за высказываний моего агента – Алексея Сафонова, с которым я больше не работаю. Я его позицию не разделяю.
– Что агент говорил?
– Что Екатеринбург – это страшный сон. Я так не считаю. Спасибо болельщикам «Урала» за то, что верили в меня и поддерживали.
- Помазун, принадлежа ЦСКА, побывал в «Урале» в нескольких арендах.
- У Ильи 117 матчей за екатеринбуржцев, 155 пропущенных голов.
- Сейчас Помазун в «Спартаке».
Источник: «Чемпионат»