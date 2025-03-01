Помазун извинился перед болельщиками «Урала»

Бывший вратарь «Урала» Илья Помазун извинился за слова своего экс-агента.

– Мне, кстати, хочется перед болельщиками «Урала» извиниться.

– За что?

– Болельщики обижены на меня из-за высказываний моего агента – Алексея Сафонова, с которым я больше не работаю. Я его позицию не разделяю.

– Что агент говорил?

– Что Екатеринбург – это страшный сон. Я так не считаю. Спасибо болельщикам «Урала» за то, что верили в меня и поддерживали.