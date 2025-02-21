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  • ЦСКА сохранил Гуарирапу в составе из-за перебора легионеров в «Сочи»

ЦСКА сохранил Гуарирапу в составе из-за перебора легионеров в «Сочи»

Нападающий Сауль Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона. Футболист выступает за московский клуб на правах аренды из «Сочи».

В клубе Первой лиги возник перебор иностранцев для заявки в ФНЛ после переходов марокканца Набиля Абердина и серба Лазара Стойсавлевича. По регламенту за один клуб могут выступать до 4 легионеров.

Еще два слота для иностранцев в «Сочи» занимают Игнасио Сааведра и Мартин Крамарич. Клуб даже отзаявит бразильского защитника Мрсело Алвеса, восстанавливающегося после разрыва крестообразной связки.

  • 22-летний Гуарирапа провел за ЦСКА в этом сезоне 15 матчей и не отметился результативными действиями.
  • До перехода в клуб РПЛ венесуэлец сыграл в сезоне-2024/25 в 9 встречах за «Сочи» в Первой лиге, забил 1 гол, отдал 3 передачи.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (1)
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RUSARM
1740127113
У курортников перебор,а нам то что? Выкинуть его и пусть сам с ними разбирается,зачем нужен такой лентяй!!!
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