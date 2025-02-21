ЦСКА сохранил Гуарирапу в составе из-за перебора легионеров в «Сочи»

Нападающий Сауль Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона. Футболист выступает за московский клуб на правах аренды из «Сочи».

В клубе Первой лиги возник перебор иностранцев для заявки в ФНЛ после переходов марокканца Набиля Абердина и серба Лазара Стойсавлевича. По регламенту за один клуб могут выступать до 4 легионеров.

Еще два слота для иностранцев в «Сочи» занимают Игнасио Сааведра и Мартин Крамарич. Клуб даже отзаявит бразильского защитника Мрсело Алвеса, восстанавливающегося после разрыва крестообразной связки.