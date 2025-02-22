Аюпов: «В РПЛ играть легче, чем в ФНЛ»

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов сравнил РПЛ и Первую лигу.
«В чем главное различие РПЛ и ФНЛ? Как бы это парадоксально ни звучало, в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ. В РПЛ больше игровых команд, где подбор футболистов позволяет играть в футбол.
В ФНЛ же меньше мысли и больше беготни, а также акцента на борьбу и физические показатели. Поэтому с моей точки зрения, играть в РПЛ приятнее и легче, чем в ФНЛ», – сказал полузащитник.
- Аюпов играл в РПЛ за «Урал», «Оренбург».
- Отец Тимура – экс-игрок «Рубина» Ансар Аюпов.
- «Урал» идет в Первой лиге 3-м.