Аюпов: «В РПЛ играть легче, чем в ФНЛ»

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов сравнил РПЛ и Первую лигу.

«В чем главное различие РПЛ и ФНЛ? Как бы это парадоксально ни звучало, в РПЛ играть легче, чем в ФНЛ. В РПЛ больше игровых команд, где подбор футболистов позволяет играть в футбол.

В ФНЛ же меньше мысли и больше беготни, а также акцента на борьбу и физические показатели. Поэтому с моей точки зрения, играть в РПЛ приятнее и легче, чем в ФНЛ», – сказал полузащитник.