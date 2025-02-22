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  • Саусь из «Балтики»: «Смог бы прожить в Калининграде на 30 тысяч рублей в месяц»

Саусь из «Балтики»: «Смог бы прожить в Калининграде на 30 тысяч рублей в месяц»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь ответил на вопрос о месячных тратах.

– Самый популярный вопрос российским футболистам сейчас: на 30 тысяч рублей смогли бы прожить?

– Если не считать того, что я снимаю жильe, то, думаю, смог бы прожить на эту сумму в Калининграде.

– Где жить дороже: в Санкт-Петербурге или Калининграде?

– В Санкт-Петербурге всe немного дороже. В Калининграде дешевле продукты, жильe.

– Сколько вам в целом нужно в месяц для комфортной жизни?

– Тысяч 80 или 100. Может, чуть больше.

  • У Сауся в этом сезоне 19 матчей.
  • Контракт до 2029 года.
  • 21-летний игрок стоит 350 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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