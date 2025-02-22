Червиченко определил народную команду – это не «Спартак» и не «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал народную команду в России.

«Согласен с Андреем Канчельскисом. Народная команда – «Торпедо». За нее болели рабочие, автозаводцы. Команда была организована народом.

Остальные команды – это либо интеллигенция, либо властные структуры. К народу не относятся.

Народная команда значит для простого народа, а не для элиты», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.