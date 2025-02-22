Червиченко определил народную команду – это не «Спартак» и не «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал народную команду в России.
«Согласен с Андреем Канчельскисом. Народная команда – «Торпедо». За нее болели рабочие, автозаводцы. Команда была организована народом.
Остальные команды – это либо интеллигенция, либо властные структуры. К народу не относятся.
Народная команда значит для простого народа, а не для элиты», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 матча. В прошлом году клуб праздновал 100-летие. Команда в последний раз становилась чемпионом СССР в сезоне-1976 (осень).
- Из РПЛ команда вылетела в 2023 году.
- «Спартак» идет на 3-й позиции в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Клуб 10 раз побеждал в чемпионатах России.