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  • Червиченко определил народную команду – это не «Спартак» и не «Зенит»

Червиченко определил народную команду – это не «Спартак» и не «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал народную команду в России.

«Согласен с Андреем Канчельскисом. Народная команда – «Торпедо». За нее болели рабочие, автозаводцы. Команда была организована народом.

Остальные команды – это либо интеллигенция, либо властные структуры. К народу не относятся.

Народная команда значит для простого народа, а не для элиты», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 матча. В прошлом году клуб праздновал 100-летие. Команда в последний раз становилась чемпионом СССР в сезоне-1976 (осень).
  • Из РПЛ команда вылетела в 2023 году.
  • «Спартак» идет на 3-й позиции в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Клуб 10 раз побеждал в чемпионатах России.

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Источник: «Бомбардир»

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22.02.2025 16:12
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Комментарии (41)
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timon2401
1740231341
все время думал что "народность" определяется количеством народа болеющих за команду не зависимо от их соцстатуса, а не тем что команда принадлежала какому то заводу и за которую максимум болели рабочие этого завода...Канчелкису с Червем любой повод чтобы про Спартак какое нибудь гавнецо сказать...
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nik55
1740232945
червяк по твоей логике за Динамо болела только милиция ?
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NewLife
1740233410
Не согласен. Народная команда зенит, поскольку мы тратим народные деньги, которые недополучает бюджет, но получают наши игроки, вышедшие из бразильского народа. Газпром-мечты южноамерикансого народа сбываются!!!
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ivany4
1740234889
Читая червя и таких как он, понимаешь и в чем-то соглашаешься с перестройкой горбатого. Весь шлак и вонючая пена всплыли на поверхность. При этом становиться ясно видно, как народ хорошо выучил свои права, и забыл обязанности. Хоть кто-нибудь, при наличии инета, найдите документы, домыслы слухи и прочитайте. Подумайте и возможно докопаетесь до истины. Решение об организации футбольных команд в 1920–1930 годах принималось на уровне Всесоюзного совета физической культуры. Сов. правительство, согласно нормам революционной законности, отдало футбольные поля и стадионы в общественное пользование. Появились спорткружки, спортобщества. Дале ДСО. В 1930 году было принято решение о построении спортивных организаций по производственному принципу.
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шахта Заполярная
1740234968
Да накласть на червя.
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алдан2014
1740235042
Бомбардир,может хватит нам Червиченко? Его терпеть не могут все. Зачем нужны его лживые перлы? Знаем ,что с журналистикой труба. Ну хватит смешиваться с канализацией. Поищите адекватных интерьвьеров
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slavа0508
1740237035
Ну допустим Лукойл это не только менеджеры но и в большей своей части это бурильщики . помбуры . электрики . сварщики . монтажники .водители . то есть простые рабочие и их гораздо больше чем на любом заводе ....
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cska1948
1740245744
Если заводские команды называть народными, то в Советском Союзе такие команды и даже не по одной были в каждом городе. А если к ним ещё добавить колхозные команды, то их, народных, было тьма.
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Gwynbleidd
1740250875
Ну вообще так и есть... Ни спартак, ни зенит никогда народными командами и не были... командами глорихантеров, да, но не народными...
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Bodo-Rudwaleit-google
1740338347
Ну тогда уж Торпедо Рязань
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