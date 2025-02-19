Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис сказал, что у «Спартака» самая ольшая армия болельщиков, но это не делает клуб народной командой.
– Однажды вы сказали, что не «Спартак» является народной командой, а «Торпедо». Вы до сих пор так считаете?
– «Торпедо» автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому – народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой. А почему «Спартак»?
– То есть в понятие народности надо вкладывать не популярность, не количество подписчиков, фанатов, а именно к чему ближе народ?
– Заводчане приходили на стадион, поэтому в моeм понимании «Торпедо» – народная команда. Это другое понимание. Эти профессии ближе к народу. Люди где в основном работают? На комбинатах, на заводах. Там простой народ работает.
Понятно, что популярность у «Спартака» больше, самая большая армия болельщиков у них, это 100 процентов. Но я не думаю, что их можно назвать народной командой. «Спартак» ни с какой профессией не ассоциируется, если только с гладиаторами, но это не наша культура. Какие гладиаторы у нас были-то?
- «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 матча. В прошлом году клуб праздновал 100-летие. Команда в последний раз становилась чемпионом СССР в сезоне-1976 (осень).
- «Спартак» идет на 3-й позиции в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Клуб 10 раз побеждал в чемпионатах России.