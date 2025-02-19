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Канчельскис определил народную команду

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис сказал, что у «Спартака» самая ольшая армия болельщиков, но это не делает клуб народной командой.

– Однажды вы сказали, что не «Спартак» является народной командой, а «Торпедо». Вы до сих пор так считаете?

– «Торпедо» автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому – народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой. А почему «Спартак»?

– То есть в понятие народности надо вкладывать не популярность, не количество подписчиков, фанатов, а именно к чему ближе народ?

– Заводчане приходили на стадион, поэтому в моeм понимании «Торпедо» – народная команда. Это другое понимание. Эти профессии ближе к народу. Люди где в основном работают? На комбинатах, на заводах. Там простой народ работает.

Понятно, что популярность у «Спартака» больше, самая большая армия болельщиков у них, это 100 процентов. Но я не думаю, что их можно назвать народной командой. «Спартак» ни с какой профессией не ассоциируется, если только с гладиаторами, но это не наша культура. Какие гладиаторы у нас были-то?

  • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 матча. В прошлом году клуб праздновал 100-летие. Команда в последний раз становилась чемпионом СССР в сезоне-1976 (осень).
  • «Спартак» идет на 3-й позиции в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Клуб 10 раз побеждал в чемпионатах России.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (30)
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ivany4
1739950512
Вот дурачье. что Канчельскис, что журналисты.)) Интересовались бы российским футболом, то знали бы, что Торпедо московская команда. ВАЗ в Тольяти!!! Вот такие у нас "эксперты" и "журналисты".))
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fakeid
1739950543
у хряков щас припадок будет) да народные вы, народные, успокойтесь только))
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...короче
1739951094
...конченые оба, и писарчук и Канчелла. Какой, нахер, ВАЗ? ЗиЛ!...
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Айболид
1739954605
Болеть нужно со свою команду , из своего города (пусть она и во втордиве играет ) .
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Айболид
1739954718
А на ЛОМО кто работал ? Не люди , не народ ?
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VVM1964
1739958510
Народную команду определил сам народ - без подсказок извне ! ))...
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FWSPM
1739960329
Гладиаторов и правда не было. Все отменяем звание народной. Хватит этого преклонения перед зарубежным!
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Plyash
1739964974
То,что Кончело круглый идиот,нормальные люди,надеюсь,оспаривать не будут.Разве можно называть команду народной по принадлежности к какому-либо обществу,заводу,городу или,скажем,даже государству.Конечно,нельзя.Народная команда - это команда,которая имеет только одно - любовь своих болельщиков.Среди любых слоёв общества как одного государства,так и всего футбольного мира.Причём,правил и законов тут не существует никаких,и не для кого.Просто любовь.
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Spartak_forv@
1739966197
Торпедо и ВАЗ,Андрюха пузырь походу уже вшатнул
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