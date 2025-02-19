Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис сказал, что у «Спартака» самая ольшая армия болельщиков, но это не делает клуб народной командой.

– Однажды вы сказали, что не «Спартак» является народной командой, а «Торпедо». Вы до сих пор так считаете?

– «Торпедо» автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому – народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой. А почему «Спартак»?

– То есть в понятие народности надо вкладывать не популярность, не количество подписчиков, фанатов, а именно к чему ближе народ?

– Заводчане приходили на стадион, поэтому в моeм понимании «Торпедо» – народная команда. Это другое понимание. Эти профессии ближе к народу. Люди где в основном работают? На комбинатах, на заводах. Там простой народ работает.

Понятно, что популярность у «Спартака» больше, самая большая армия болельщиков у них, это 100 процентов. Но я не думаю, что их можно назвать народной командой. «Спартак» ни с какой профессией не ассоциируется, если только с гладиаторами, но это не наша культура. Какие гладиаторы у нас были-то?