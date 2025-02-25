Защитник «Урала» рассказал, чем его удивил Селихов

Игрок «Урала» Мингиян Бевеев высказался о новом одноклубнике Александре Селихове.
– Как себя поставил в коллективе Селихов?
– Скромный парень, думал, что зайдет и будет говорить: «Вот я за «Спартак» 100 игр провел». Но нет, он сразу влился в наш коллектив и уже провел один матч.
Он из «Спартака», хорошо играет ногами. Без всяких закидонов, думаю, нам с ним по пути.
- Селихов присоединился к «Уралу» неделю назад.
- Стороны заключили контракт до конца сезона-2024/25.
- Предыдущим клубом вратаря был «Спартак».