Защитник «Урала» рассказал, чем его удивил Селихов

Игрок «Урала» Мингиян Бевеев высказался о новом одноклубнике Александре Селихове.

– Как себя поставил в коллективе Селихов?

– Скромный парень, думал, что зайдет и будет говорить: «Вот я за «Спартак» 100 игр провел». Но нет, он сразу влился в наш коллектив и уже провел один матч.

Он из «Спартака», хорошо играет ногами. Без всяких закидонов, думаю, нам с ним по пути.