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Защитник «Урала» рассказал, чем его удивил Селихов

Игрок «Урала» Мингиян Бевеев высказался о новом одноклубнике Александре Селихове.

– Как себя поставил в коллективе Селихов?

Скромный парень, думал, что зайдет и будет говорить: «Вот я за «Спартак» 100 игр провел». Но нет, он сразу влился в наш коллектив и уже провел один матч.

Он из «Спартака», хорошо играет ногами. Без всяких закидонов, думаю, нам с ним по пути.

  • Селихов присоединился к «Уралу» неделю назад.
  • Стороны заключили контракт до конца сезона-2024/25.
  • Предыдущим клубом вратаря был «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»

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